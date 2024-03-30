افرحوا يا مصريين الكل هيبني خلاص.. مفاجأة جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء «اعرف موعد التطبيق»

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل الكثير من السكان في مختلف محافظات مصر عما يخص القانون الجديد للتصالح الذي طرح في مصر لعام 2024، حيث قد بدأت السلطات الحكومية في تنفيذ هذا القانون خلال الشهر الحالي من مارس وصرح مسؤول بالحكومة بأنه من المتوقع أن تصدر الأنظمة التنفيذية للقانون رقم 187 لعام 2023 في الأيام القليلة المقبلة، وأشار إلى أن التاريخ النهائي لها هو السادس عشر من مارس لعام 2024.

قانون التصالح الجديد في مصر 2024

يذكر القانون المصري الجديد للتصالح لعام 2024 أنه بإمكان السلطة الإدارية المعنية التوصل إلى تسوية بشأن المخالفات الإنشائية التي حدثت قبل تطبيق هذا القانون، ويسري ذلك في الظروف التالية:

في حالة حدوث تبديل للإستعمال في الأماكن الخالية من خطط زونينج مصدق عليها.

كما يشمل ذلك إضافة الانتهاكات لخطوط التخطيط الرسمية بما في ذلك الاعتداءات التي حدثت قبل الموافقة على خط التخطيط بالإضافة إلى الشوارع الخططية التي لم يتم تطبيقها بعد على أرض الواقع أو تلك التي لم تكتمل عملية تنفيذها فعليًا.

بجانب الإخلال بحقوق الارتفاق المحددة بموجب القانون يشترط وجود توافق بين المقدم لطلب التسوية وأصحاب حق الارتفاق وذلك استنادًا إلى القواعد المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية.

مميزات قانون التصالح الجديد في مصر