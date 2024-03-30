سعر الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024 فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 08:33 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024، مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية الأسبوعية، جاء ذلك بعد آخر ارتفاع سجله سعر الدولار خلال تعاملات أمس الأول.

البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.