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سعر الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024 فى مصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 08:33 صباحاً - استقر سعر الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024، مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية الأسبوعية، جاء ذلك بعد آخر ارتفاع سجله سعر الدولار خلال تعاملات أمس الأول.

البنك المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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