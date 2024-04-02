أحمد جودة - القاهرة - تعرف على الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين وخطوات الاستعلام 2024

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين يرغب العديد من الأشخاص المتقدمين للحصول على سيارة للمعاقين في معرفة نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم ومدى استحقاقهم لهذه السيارة، وتتم الموافقة على إعطاء السيارة لكل شخص يعاني من إعاقة وفقًا لدرجة الإعاقة ومدى الاستحقاق، ويمكن الاستعلام بسهولة عن هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة.

الفئات المستحقة لامتلاك سيارة المعاقين



في القانون الجديد تقدم السيارات المعفاة من الجمارك للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لحالات محددة تنص عليها القوانين، إليك تفاصيل بعض الحالات المستحقة:

الإعاقة في الأطراف العلوية: إذا كان هناك بتر في الأطراف العلوية تحت الكوع وتم وضع ذراع صناعية بديلة.

الإعاقة في الأطراف السفلية: يشمل ذلك بتر في أحد المفاصل بشكل كامل من الركبة بزاوية تصل إلى 180 درجة، وأي تشوهات تؤثر على وظيفة الأطراف السفلية مع وجود حالات مرضية مثل الشلل النصفي.

الإعاقة الناتجة عن إصابة الأطراف: يشمل ذلك كسور كبيرة في الأطراف مما يؤدي إلى تشوهات أو تأثير على الحركة، والإصابة بمتلازمات ناجمة عن الإصابة بالأعصاب مثل سقوط القدم.



شروط الحصول على سيارة معاقين



شروط الحصول على سيارة معفاة للمعاقين في مصر تشمل ما يلي:

الجنسية المصرية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

العمر: يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ملكية السيارة: يجب أن تكون سيارة المعاقين مسجلة باسم الشخص ذو الإعاقة.

سعة محرك السيارة: يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1600 سم مكعب.

تعديلات السيارة: يجب تجهيز السيارة بالتعديلات اللازمة وفقًا لتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالإعاقات.

مدة التصرف: يجب عدم التصرف في السيارة أو بيعها قبل مرور 5 سنوات على إعفائها جمركيًا.

الفحص الطبي: يجب على الشخص ذو الإعاقة اجتياز الفحص الطبي للتأكد من قدرته على قيادة السيارة بأمان.

الوضع المادي: يجب تقديم تقرير من وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم الوضع المادي وقدرة المتقدم على تحمل تكاليف شراء وتشغيل السيارة.

تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة: يجب تقديم تقرير معتمد من المجلس الأعلى للإعاقة يوضح نوع الإعاقة ومدى الحاجة للسيارة المعدلة.