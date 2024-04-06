ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:37 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (5 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم عدد (9 وقائع) وأرشدوا عن (الدراجات النارية المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.