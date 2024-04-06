ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:37 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (5 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم عدد (9 وقائع) وأرشدوا عن (الدراجات النارية المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.