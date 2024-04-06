الحركة الوطنية: رسائل الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية ركزت على ثوابت وطنية تحافظ علي النسيج الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 11:26 مساءً -

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كاشفة عن خارطة طريق وأولويات المرحلة القادمة إبان فترة رئاسته الجديدة، التي ترتكز على ثوابت وطنية تعلي من شأن المواطن والدولة وتحافظ علي النسيج الوطني .

وأضاف اللواء رؤوف السيد أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة ومحفزة لكل أطياف المجتمع بتأكيده أهمية الاستمرار في الحوار الوطني والموضوعات التي لها تأثير كبير على حياة الناس، كما ركز الرئيس على قضية بناء الإنسان باعتبارها على رأس أولويات العمل الوطني فيما هو قادم.

وألمح رئيس الحركة الوطنية المصرية إلى أن حفل الإفطار شهد حضورًا مجتمعيًا متنوعًا من كافة الأطياف السياسية والمجتمعية بما يؤكد أهمية تعزيز التواصل والتكامل بين جميع كل فئات المجتمع، لما يساهم في تشكيل وعي الشعب المصري بما يجري من أحداث وتحديات تطلب من اليقظة الشديدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وقوته وصلابته رغم ما واجهناه من ظروف.