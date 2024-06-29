الرئيس السيسى: تحديات 2011 وحتى الآن اختبار نجح فيه المصريون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 01:33 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات التي قابلت مصر من 2011 وحتى الآن ضخمة جدا وهذا اختبار نجح فيه المصريين.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، "وهذا يؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة مش بقدرة دولة ولكن بإرادة شعب قوي صامد تحمل تحديات وتبعات ضخمة جدا، منها حاجات مش مسؤول عنها علي الاطلاق زى ما حصل في أزمة كورونا والحرب الروسية وحرب غزة لهم تداعيات اقتصادية للاقتصادية الناشئة، وبطبيعة الحال الاقتصاد المصري، ولكن تحمله، وبوجه له الشكر على هذا التحمل، وده أكبر ضمانة للاستثمار والمستثمرين المصرين والأجانب.