رئيس عربية النواب : ”الأوقاف” نجحت بامتياز في توظيف طاقات القراء والعلماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أبريل 2024 05:37 مساءً - أكد النائب/ أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن وزارة الأوقاف نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف في توظيف طاقات وقدرات القراء والعلماء داخل مصر وخارجها سواء من حيث موفدي الأوقاف الذين بلغ عددهم أكثر من ٢٠٠ إمام وقارئ تم إيفادهم لأكبر المساجد والمراكز الإسلامية في مختلف دول العالم أم من حيث القراء والعلماء الذين أحيوا أيام وليالي رمضان في الشهر الكريم في مختلف مساجد مصر في مساجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا عمرو بن العاص والمسجد الجامع بمدينتي والاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة وجميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية من أمثال الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم والأستاذ الدكتور عبد الله النجار والشيخ خالد الجندي والشيخ الطاروطي والشيخ الخشت والدكتور نعينع والشيخ طه النعماني والشيخ احمد تميم المراغي والشيخ عبد الناصر حرك والشيخ محمود سالمان الحلفاوي والشيخ أبو فيوض و الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني والشيخ إبراهيم الفشني وغيرهم من كبار العلماء والقراء.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على نجاح خطة وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك الإقبال غير المسبوق من الأسر المصرية برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها على بيوت الله (عز وجل) طوال الشهر الكريم وفي صلاة العيد وتنظيم الدروس الدينية والمقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) على مدار الساعة مثمناً إيفاد وزارة الأوقاف للعديد من الأئمة والقراء لأكبر المساجد وأهم المراكز الإسلامية بالعالم وتعدد أنشطة الوزارة في الشهر الكريم والتي تمثلت في انعقاد أكثر من (33 ألف) مجلس تلاوة خلال الشهر الكريم من خلال برنامج صحح قراءتك بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية وأكثر من (17600) مقرأة قرآنية و (9220) مجلس إقراء وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم وانعقاد أكثر من (1500) مجلس قراءة من خلال برنامج تلاوات: (قرآن الجمعة - قرآن العصر - قرآن السهرة) وأكثر من (30 ألف) درس يوميًّا بالمساجد الكبرى و (9 آلاف) ندوة مشتركة مع الأزهر الشريف و (52 ألف) لقاء للنشء والأطفال خلال الشهر الفضيل و 33 برنامجًا دعويًّا متميزًا إلكترونيًّا وتلفزيونيًّا وإذاعيًّا ومقاليًّا.

ووجه النائب/ أحمد فؤاد أباظة تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لحرصه على تخصيص وزارة الأوقاف لــ ( 100 ) طن لحوم إطعام و ( 500 ) طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية وأهالينا في غزة في الشهر الكريم و 1000 مصحف لأهالي غزة وافتتاح (226) مسجدًا في مقدمتها مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، وحصول (24) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

موجهاً التحية والتقدير أيضاً لجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات على جهودهم الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح مواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية ونشر الوعي.