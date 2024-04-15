ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالإسماعيلية بحوزته 50 كيلو حشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 06:32 مساءً -

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى شديد الخطورة، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، بقيمة مالية بلغت 3,5 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.