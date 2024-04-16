تنظيم مراجعات لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الضوابط والتفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:32 صباحاً - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم مراجعات لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية استعداداً لامتحانات نهاية العام، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل وضوابط إتاحة المراجعات للطلاب.

- تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي.

- تنطلق المراجعات عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري.

- يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

- تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادى

- تحديد مقار أو قاعات تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة.

- يتم توفير 3 مقار فى كل إدارة تعليمية.

- تكليف موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات.

- وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

- إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

- قيام الإدارة المركزية للتعليم العام بمتابعة إجراءات التنفيذ الميداني.

- قيام مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتقديم جداول المراجعات المنصوص عليها بالجودة المطلوبة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بالكتاب الدوري.