نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي: أولًا: مديرو العموم 1. الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة 2. الدكتور/ محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شئون المساجد 3. الأستاذ/ رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي - مدير عام المكتب الفني 4. الأستاذ/ محمد إبراهيم حسن عرابي - مدير عام العلاقات العامة والمراسم 5. الدكتور/ محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة 6. الدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 7. الأستاذ/ إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 8. الأستاذة/ جيهان حمدي عبد المعطي حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ثانيًا: الأئمة 9. الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام - القاهرة 10. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة 11. الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدي - القاهرة 12. الشيخ/ محمد عبد الكريم أحمد - القاهرة 13. الشيخ/ حازم جلال محمود سالم - القاهرة 14. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى - القاهرة 15. الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - القاهرة 16. الدكتور/ على الله شحاته الجمال - القاهرة 17. الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - القاهرة 18. الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - القاهرة 19. الشيخ/ عبدالسميع محمد أمين - الجيزة 20. الشيخ/ عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم - الجيزة 21. الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم - الجيزة 22. الشيخ/ ربيع مرزوق عبد العاطى - الجيزة 23. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي - القليوبية 24. الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية 25. الشيخ / أنور السيد أحمد عبد الفتاح - القليوبية 26. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح - سوهاج 27. أحمد نصر فتحي علي - دمياط 28. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم 29. الشيخ/ جابر عيد عبد الحليم - الفيوم 30. الشيخ/ هاني فرج السيد أبو بكر - الفيوم 31. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية 32. الشيخ/ محمد أحمد محمد حميده - الدقهلية 33. الشيخ/ محمد أحمد عبيد علي - الأقصر 34. الشيخ/ حسن منصور محمد أحمد - الأقصر 35. الشيخ/ محمد عبد الظاهر علي سعيد - الوادي الجديد 36. الشيخ/ أحمد خضر مدني - الوادي الجديد 37. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله - البحيرة 38. الشيخ/ محمد عبد الواحد مندور - البحيرة 39. الشيخ/ حامد إبراهيم نمر - البحيرة 40. الشيخ/ القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية 41. الشيخ/ أنور محمد النبوي فرحات - المنوفية 42. الشيخ/ علي الغباشي علي الدسوقي - المنوفية 43. الشيخ/ أحمد عبد الفتاح تايه - قنا 44. الشيخ/ حسام خلف محمد سليم - قنا 45. الشيخ/ عبد الستار سليم عبد الستار - قنا 46. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - بور سعيد 47. الشيخ/ خالد عبده سباع - بور سعيد 48. الشيخ/ بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية 49. الشيخ/ حسان السيد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية 50. الشيخ/ مصطفى شاذلي إبراهيم - أسوان 51. الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد - أسوان 52. الشيخ/ موسي ربيع موسي بشير - أسوان 53. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن - بني سويف 54. الشيخ/ محمد عيد حامد عباس - بني سويف 55. الشيخ/ حاتم فوزى البري - كفر الشيخ 56. الشيخ/ محمد مصطفى رضوان - كفر الشيخ 57. الشيخ / أيمن محمد عبد العال عبد الحميد - الإسماعيلية 58. الشيخ/ مصباح محمد شكري عبدالحفيظ - الإسماعيلية 59. الشيخ/ عبد المنعم عبد العال سيد عوض - الإسماعيلية 60. الشيخ/ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقري - الغربية 61. الشيخ/ إبراهيم سيد أحمد الرخاوي - الغربية 62. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف - مطروح 63. د/حسام العيسوي إبراهيم - مطروح 64. الشيخ/ أحمد عادل فرج - مطروح 65. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - جنوب سيناء 66. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء 67. الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال - شمال سيناء 68. د/ خالد محمد عبد الله - المنيا 69. د / محمد عمر عبد الحفيظ أبو زيد - المنيا 70. الشيخ/ محمود السعيد محمد علي - السويس 71. الشيخ/ محمد سعيد منصور علي - السويس 72. الشيخ/ علي عبد المعطي فرغلي - أسيوط 73. الشيخ/ بركات سيد أحمد - أسيوط 74. الشيح/ حسين على محمد حمودة - أسيوط 75. الشيخ/ أحمد حجازي محمد سالم - الشرقية 76. الشيخ/ محمد عابدين كامل محمد - الشرقية 77. الشيخ/ محمد السيد محمد متولي - الشرقية 78. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر 79. حسن سعيد حسن رميح - البحر الأحمر 80. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشة - البحر الأحمر 81. دياب محروص السيد - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف 82. أحمد علي سالم - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف ثالثًا: الواعظات 1. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة 2. عبير أنور محمد خيري - القاهرة 3. مايسة زكريا فهمي - القاهرة 4. مرفت محمد رمضان - القاهرة 5. منى عيد محمد محمود - القاهرة 6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة 7. نيفين حسن مختار - القاهرة 8. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة 9. يمنى محمد أبو النصر - القاهرة 10. حنان محمد يحيى الحسيني - القاهرة 11. جيهان ياسين يوسف - الجيزة 12. راوية عبد المنعم خليل - الجيزة 13. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة 14. تهاني عاطف عناني - القليوبية 15. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية 16. فاطمة الجيوشي علي طلبه - القليوبية 17. أمنه محمد محمد علي - سوهاج 18. فاطمة محمد محمد المهدي - سوهاج 19. هانم عبد الرازق ابراهيم - سوهاج 20. أماني الحسيني عيد عبد اللاه - دمياط 21. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل - دمياط 22. جهاد ممدوح محمد عبد التواب - الفيوم 23. منال خميس سعيد مرسى - الفيوم 24. هبه مختار علي سعيد - الفيوم 25. أسماء محمد محمد أبو رضوان - الدقهلية 26. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية 27. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري - الدقهلية 28. بسمة أحمد حسين عبد الله - الوادي الجديد 29. هالة عبد المقصور رشيدي بشير - الوادي الجديد 30. سارة حلمي محمد الزرقا - البحيرة 31. سمية صبري عبد العزيز - البحيرة 32. ميادة عبدالخالق الجندي - البحيرة 33. تيسير الفتوح محمد محيسن - المنوفية 34. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية 35. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا 36. هدير محمد عبد المجيد - قنا 37. سحر محمود همام - بور سعيد 38. عبير سعد فهمي - بور سعيد 39. سهام يونس احمد يونس - الإسكندرية 40. شرين حامد حسين أحمد - أسوان 41. ليلى عبدالوهاب مدني محمدين - أسوان 42. شروق سيد محمد - بني سويف 43. منيرة عبد الله عبد الناصر - بني سويف 44. هيام زكريا أحمد عبد العال - بني سويف 45. أماني عبد القادر محمد يوسف - كفر الشيخ 46. غادة عبد الغنى أبو النجا - كفر الشيخ 47. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد - كفر الشيخ 48. أميمة غريب الداوودي الحجاوي - الإسماعيلية 49. منار مجدي عبيد محمد - الإسماعيلية 50. أنوار احمد عبد الصمد صوله - الغربية 51. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية 52. نعمات محمد محمود العطار - الغربية 53. خلود رفعت حامد السيد - مطروح 54. سهير عبد المحسن سنهوري - مطروح 55. إيناس خيرى عبد الصادق عمر - جنوب سيناء 56. إيمان صابر إبراهيم خضاري - شمال سيناء 57. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء 58. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا 59. هالة محمد ربيع - المنيا 60. سماح محمد أحمد محمد - أسيوط 61. منال عبد الهادي أحمد أحمد - أسيوط 62. إيمان مسعود حسن حجازي - الشرقية 63. رضا محمد حسين عبد الله - الشرقية