وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كرَّم وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مديرو العموم
1. الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة
2. الدكتور/ محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شئون المساجد
3. الأستاذ/ رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي - مدير عام المكتب الفني
4. الأستاذ/ محمد إبراهيم حسن عرابي - مدير عام العلاقات العامة والمراسم
5. الدكتور/ محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة
6. الدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
7. الأستاذ/ إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
8. الأستاذة/ جيهان حمدي عبد المعطي حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
ثانيًا: الأئمة
9. الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام - القاهرة
10. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة
11. الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدي - القاهرة
12. الشيخ/ محمد عبد الكريم أحمد - القاهرة
13. الشيخ/ حازم جلال محمود سالم - القاهرة
14. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى - القاهرة
15. الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - القاهرة
16. الدكتور/ على الله شحاته الجمال - القاهرة
17. الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - القاهرة
18. الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - القاهرة
19. الشيخ/ عبدالسميع محمد أمين - الجيزة
20. الشيخ/ عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم - الجيزة
21. الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم - الجيزة
22. الشيخ/ ربيع مرزوق عبد العاطى - الجيزة
23. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي - القليوبية
24. الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية
25. الشيخ / أنور السيد أحمد عبد الفتاح - القليوبية
26. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح - سوهاج
27. أحمد نصر فتحي علي - دمياط
28. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم
29. الشيخ/ جابر عيد عبد الحليم - الفيوم
30. الشيخ/ هاني فرج السيد أبو بكر - الفيوم
31. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية
32. الشيخ/ محمد أحمد محمد حميده - الدقهلية
33. الشيخ/ محمد أحمد عبيد علي - الأقصر
34. الشيخ/ حسن منصور محمد أحمد - الأقصر
35. الشيخ/ محمد عبد الظاهر علي سعيد - الوادي الجديد
36. الشيخ/ أحمد خضر مدني - الوادي الجديد
37. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله - البحيرة
38. الشيخ/ محمد عبد الواحد مندور - البحيرة
39. الشيخ/ حامد إبراهيم نمر - البحيرة
40. الشيخ/ القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية
41. الشيخ/ أنور محمد النبوي فرحات - المنوفية
42. الشيخ/ علي الغباشي علي الدسوقي - المنوفية
43. الشيخ/ أحمد عبد الفتاح تايه - قنا
44. الشيخ/ حسام خلف محمد سليم - قنا
45. الشيخ/ عبد الستار سليم عبد الستار - قنا
46. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - بور سعيد
47. الشيخ/ خالد عبده سباع - بور سعيد
48. الشيخ/ بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية
49. الشيخ/ حسان السيد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية
50. الشيخ/ مصطفى شاذلي إبراهيم - أسوان
51. الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد - أسوان
52. الشيخ/ موسي ربيع موسي بشير - أسوان
53. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن - بني سويف
54. الشيخ/ محمد عيد حامد عباس - بني سويف
55. الشيخ/ حاتم فوزى البري - كفر الشيخ
56. الشيخ/ محمد مصطفى رضوان - كفر الشيخ
57. الشيخ / أيمن محمد عبد العال عبد الحميد - الإسماعيلية
58. الشيخ/ مصباح محمد شكري عبدالحفيظ - الإسماعيلية
59. الشيخ/ عبد المنعم عبد العال سيد عوض - الإسماعيلية
60. الشيخ/ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقري - الغربية
61. الشيخ/ إبراهيم سيد أحمد الرخاوي - الغربية
62. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف - مطروح
63. د/حسام العيسوي إبراهيم - مطروح
64. الشيخ/ أحمد عادل فرج - مطروح
65. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - جنوب سيناء
66. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء
67. الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال - شمال سيناء
68. د/ خالد محمد عبد الله - المنيا
69. د / محمد عمر عبد الحفيظ أبو زيد - المنيا
70. الشيخ/ محمود السعيد محمد علي - السويس
71. الشيخ/ محمد سعيد منصور علي - السويس
72. الشيخ/ علي عبد المعطي فرغلي - أسيوط
73. الشيخ/ بركات سيد أحمد - أسيوط
74. الشيح/ حسين على محمد حمودة - أسيوط
75. الشيخ/ أحمد حجازي محمد سالم - الشرقية
76. الشيخ/ محمد عابدين كامل محمد - الشرقية
77. الشيخ/ محمد السيد محمد متولي - الشرقية
78. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر
79. حسن سعيد حسن رميح - البحر الأحمر
80. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشة - البحر الأحمر
81. دياب محروص السيد - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف
82. أحمد علي سالم - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف
ثالثًا: الواعظات
1. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة
2. عبير أنور محمد خيري - القاهرة
3. مايسة زكريا فهمي - القاهرة
4. مرفت محمد رمضان - القاهرة
5. منى عيد محمد محمود - القاهرة
6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة
7. نيفين حسن مختار - القاهرة
8. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة
9. يمنى محمد أبو النصر - القاهرة
10. حنان محمد يحيى الحسيني - القاهرة
11. جيهان ياسين يوسف - الجيزة
12. راوية عبد المنعم خليل - الجيزة
13. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة
14. تهاني عاطف عناني - القليوبية
15. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية
16. فاطمة الجيوشي علي طلبه - القليوبية
17. أمنه محمد محمد علي - سوهاج
18. فاطمة محمد محمد المهدي - سوهاج
19. هانم عبد الرازق ابراهيم - سوهاج
20. أماني الحسيني عيد عبد اللاه - دمياط
21. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل - دمياط
22. جهاد ممدوح محمد عبد التواب - الفيوم
23. منال خميس سعيد مرسى - الفيوم
24. هبه مختار علي سعيد - الفيوم
25. أسماء محمد محمد أبو رضوان - الدقهلية
26. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية
27. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري - الدقهلية
28. بسمة أحمد حسين عبد الله - الوادي الجديد
29. هالة عبد المقصور رشيدي بشير - الوادي الجديد
30. سارة حلمي محمد الزرقا - البحيرة
31. سمية صبري عبد العزيز - البحيرة
32. ميادة عبدالخالق الجندي - البحيرة
33. تيسير الفتوح محمد محيسن - المنوفية
34. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية
35. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا
36. هدير محمد عبد المجيد - قنا
37. سحر محمود همام - بور سعيد
38. عبير سعد فهمي - بور سعيد
39. سهام يونس احمد يونس - الإسكندرية
40. شرين حامد حسين أحمد - أسوان
41. ليلى عبدالوهاب مدني محمدين - أسوان
42. شروق سيد محمد - بني سويف
43. منيرة عبد الله عبد الناصر - بني سويف
44. هيام زكريا أحمد عبد العال - بني سويف
45. أماني عبد القادر محمد يوسف - كفر الشيخ
46. غادة عبد الغنى أبو النجا - كفر الشيخ
47. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد - كفر الشيخ
48. أميمة غريب الداوودي الحجاوي - الإسماعيلية
49. منار مجدي عبيد محمد - الإسماعيلية
50. أنوار احمد عبد الصمد صوله - الغربية
51. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية
52. نعمات محمد محمود العطار - الغربية
53. خلود رفعت حامد السيد - مطروح
54. سهير عبد المحسن سنهوري - مطروح
55. إيناس خيرى عبد الصادق عمر - جنوب سيناء
56. إيمان صابر إبراهيم خضاري - شمال سيناء
57. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء
58. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا
59. هالة محمد ربيع - المنيا
60. سماح محمد أحمد محمد - أسيوط
61. منال عبد الهادي أحمد أحمد - أسيوط
62. إيمان مسعود حسن حجازي - الشرقية
63. رضا محمد حسين عبد الله - الشرقية