دي تبقى كارثة.. الحكومة تقرر إيقاف البطاقات التموينية دون مقدمات لهذه الفئات… شوف انت منهم ولا لأ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر التموين من أهم طرق الدعم التي لا غنى عنه في المجتمع حيث أن الدعم يكون على السلع الأساسية مثل الزيت، والسكر، والأرز وهي السلع التي يحتاج إليها المواطن بشكل مستمر بأقل سعر في الأسواق حتى يستطيع الحصول عليها خاصة بعد إرتفاع الأسعار وحلول الأزمة الإقتصادية الحالية، لذلك يعتبر إيقاف بطاقات التموين أزمة كبيرة يخشى منها الجميع لذلك تعرف على تفاصيل إيقاف بطاقة التموين.

كيفية الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يستطيع المواطنين التعرف على كيفية الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين بسهولة وذلك من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية والخطوات كالتالي.

الدخول على بوابة مصر الرقمية واختيار خدمة التموين.

قم بالضغط على خيار الاستعلام عن الصرف لتظهر أمامك آخر معاملة استلام تموين أو صرف خبز وسوف يظهر أمامك اندراج تلك البطاقة أو سبب حذفها.

فئات يتم وقف البطاقات التموينية الخاصة بها

يوجد بعض الفئات التي يتم ايقاف بطاقة التموين الخاصة بها ولكن بشروط معينة وهي.