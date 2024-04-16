دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر التموين من أهم طرق الدعم التي لا غنى عنه في المجتمع حيث أن الدعم يكون على السلع الأساسية مثل الزيت، والسكر، والأرز وهي السلع التي يحتاج إليها المواطن بشكل مستمر بأقل سعر في الأسواق حتى يستطيع الحصول عليها خاصة بعد إرتفاع الأسعار وحلول الأزمة الإقتصادية الحالية، لذلك يعتبر إيقاف بطاقات التموين أزمة كبيرة يخشى منها الجميع لذلك تعرف على تفاصيل إيقاف بطاقة التموين.
كيفية الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين
يستطيع المواطنين التعرف على كيفية الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين بسهولة وذلك من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية والخطوات كالتالي.
- الدخول على بوابة مصر الرقمية واختيار خدمة التموين.
- قم بالضغط على خيار الاستعلام عن الصرف لتظهر أمامك آخر معاملة استلام تموين أو صرف خبز وسوف يظهر أمامك اندراج تلك البطاقة أو سبب حذفها.
فئات يتم وقف البطاقات التموينية الخاصة بها
يوجد بعض الفئات التي يتم ايقاف بطاقة التموين الخاصة بها ولكن بشروط معينة وهي.
- في حالة امتلاك صاحب البطاقة أكثر من 10 فدان أراضي زراعية يحذف تماماً من التموين.
- إذا كان صاحب البطاقة يمتلك عربية موديل حديث أو أكثر من عربية موديل قديم يتم حذفه تماماً من التموين ورفع الدعم من عليه.
- يتم منع الشخص من التموين إذا كان يتقاضى مرتب ضخم من وظيفة حكومية أو لديه أطفال في مدارس لغات أو مدرسة انترناشونال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دي تبقى كارثة.. الحكومة تقرر إيقاف البطاقات التموينية دون مقدمات لهذه الفئات… شوف انت منهم ولا لأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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