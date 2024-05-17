نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - من بين الشركات التجارية البارزة في المملكة العربية السعودية تبرز "بنده" كوجهة مفضلة للعديد من المتسوقين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية. ومن بين المنتجات التي تستحوذ على اهتمام المتسوقين بشكل خاص تأتي الهواتف المحمولة، التي تعد من الأجهزة الحيوية في حياة اليومية للكثيرين.
تقدم "بنده" أحدث عروض الهواتف المحمولة بشكل دوري، حيث تسعى لتلبية احتياجات العملاء وتوفير أحدث التقنيات بأسعار مغرية. وحتى تاريخ 21 مايو 2024، فإن "بنده" مستمرة في تقديم مجموعة متنوعة من العروض والصفقات المثيرة على الهواتف المحمولة، التي قد تشمل تخفيضات على الأسعار، أو عروض خاصة مثل هدايا مجانية مع الشراء، أو خطط تمويل ميسرة.
في هذه المقدمة، سنلقي نظرة سريعة على بعض من أحدث العروض التي قد تقدمها "بنده" في مجال الهواتف المحمولة، مما قد يساعدك في اتخاذ قرار مدروس عن شراء الجهاز الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.
أحدث عروض الهواتف المحمولة
- يتوفر هاتف موتورولا جي 04 (64 جيجا بايت) بسعر 300 ريال بدلًا من 379 ريال، كما يتوفر هاتف موتورولا جي 14 (64 جيجا بايت) بسعر 319 ريال بدلًا من 499 ريال.
- يباع هاتف موتورولا جي 24 (128 جيجا بايت) بسعر 429 ريال بدلًا من 499 ريال، كما يباع نفس الهاتف سعة (256 جيجا بايت) بسعر 499 ريال بدلًا من 599 ريال.
- يبلغ سعر هاتف موتورولا إي 13 (64 جيجا بايت) بسعر 249 ريال بدلًا من 399 ريال.
- سعر هاتف انفنكس زيرو 30 (256 جيجا بايت) يبلغ 770 ريال بدلًا من 825 ريال.
- يباع هاتف نوكيا سي 12 برو (64 جيجا بايت) بسعر 279 ريال بدلًا من 349 ريال.
- كما يتوفر هاتف نوكيا سي 105 بسعر 92 ريال بدلًا من 99 ريال.
- هاتف نوكيا 110 يباع بسعر 95 ريال بدلًا من 109 ريال.