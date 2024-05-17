انت الأن تتابع خبر لاعبان أردنيان يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للجمباز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل لاعبا المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، وأحمد حبيب، الخميس، إلى نهائي جهاز حصان المقابض، في بطولة آسيا والمقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتمكن أحمد أبو السعود في التأهل إلى النهائي وحل في المركز الثاني، فيما نجح اللاعب الصاعد أحمد حبيب في التأهل كذلك في المركز الخامس.

وسيقام النهائي السبت، فيما سبق لأحمد أبو السعود، أن حقق 3 ميداليات في بطولة آسيا بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية.

وتشكل هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للاعب أحمد أبو السعود الذي حسم مؤخرًا تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وأصبح أول لاعب جمباز أردني يتأهل إلى الأولمبياد .