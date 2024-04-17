“هتموتي عيالك بإيدك”..طبيبة تحذر من أكل “سم” نصنعه بأيدينا دون أن ندري! احذري منها قبل فوات الاوان..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر هذا الأمر على نطاق واسع جدًا حيث يقوم العديد من الأمهات بخطأ في تخزين الأرز طبيبة حذرت من تناول هذا الطعام الذي نصنعه يوميًا دون علمنا، حيث يحتوي على سم قاتل يمكن أن يؤدي إلى الوفاة هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها الكثيرون خلال تناول الطعام والشراب، والتي تضر بالصحة وتضعهم في خطر حذرت رئيسة لجنة متابعة سلامة الغذاء من طرق تدمير الأطعمة سنوضح لك كيفية تخزين الأرز بشكل صحي من خلال مقالنا.

كيفية التخلص من سوسة البقوليات

تتم رش المبيدات الحشرية على المحاصيل مثل البقوليات لحمايتها من الحشرات التي تسبب التسمم الغذائي والأمراض يستخدم المبيد الحشري الزيتي الذي لا يمكن إزالته حتى بغلي البقوليات في القرى الريفية، يتم استخدام المحاصيل التي تحتوي على مركبات الفوسفيد التي تشبه الأمونيوم، والذي يمكن أن يكون سامًا للأطفال والمراهقين ويتسبب في وفاتهم بسرعة.

الطرق الصحيحة للتخلص من حشرة البقوليات

تستخدم الوسائل الطبيعية للتخلص من الحشرات في البقوليات، مثل وضع النعناع الطازج في الوسط وسط كمية كبيرة من البقوليات، أو رش الفلفل الأسود يمكن أيضًا غسل الأرز وتصفيته ووضعه في قطعة قماش مع فصوص من الملح والثوم ويمكن وضع الأرز في الفريزر، حيث يمكن أن يعمل على تدمير الجراثيم بسبب تغيير درجة الحرارة يمكن وضع رشة من مسحوق الخبز أو الكركم أو الفلفل الحار المطحون مع الأرز للقضاء على الحشرات، أو قليل من الليمون الأسود.