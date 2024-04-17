تحت شعار "اصنع مستقبلك".. ابدأ تشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني "إديوتك إيجيبت"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:32 مساءً - شارك "المهندس / عبد الرحمن زوبع" عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ". ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة ابدأ لتنمية المشروعات - والتي تُعد الذراع التنفيذي للمبادرة في الجلسة الافتتاحية للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" والذي استهل حديثه مؤكدًا على سعي مبادرة ابدأ الدائم نحو توحيد وتضافر الجهود مع القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية والمؤس سات الدولية المختلفة لتعزيز سبل التعاون والتكامل من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.

ثم استطرد حديثه مُشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها مبادرة ابدأ، والتي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بالدولة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة لا سيما القطاع الصناعي ومهارات خريجي التعليم الفني والتقني في مصر.

جاء ذلك بمشاركة وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور/ رضا حجازي، والدكتور/ حسن شحاتة وزير العمل, كما شارك بالجلسة الافتتاحية عدد كبير من الخبراء

المصريين والأجانب المتخصصين في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني.