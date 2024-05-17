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جنوب القاهرة للكهرباء تنجح في تنفيذ برنامج الشحن الموحد لخدمة 3.5 مليون مشترك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 مايو 2024 09:32 مساءً - نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء  في التشغيل الرسمى لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع كأول شركة توزيع تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع .

 

وأعلن الدكتور أحمد عبد الدايم مدير مشروع الشحن الموحد بالشركة ، أن ما تم إنجازه هو بمثابة حلم كبير كان يصعب تحقيقه ولكن ما تم من مشاركة وتعاون ملحوظ من قطاع نظم المعلومات وقطاع العدادات وقطاعات الشئون التجارية وقطاعات الشبكات  أثبت أننا قادرون على مواجهة التحديات وكافة الصعوبات

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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