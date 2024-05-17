انت الأن تتابع خبر طرح تذاكر مباراة النشامى وطاجيكستان .. قائمة الأسعار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ اتحاد كرة القدم، بطرح تذاكر مباراة منتخبي الأردن وطاجيكستان، عبر المنصة الإلكترونية، وتحديد أسعار التذاكر بحسب الدرجة والمزايا

ومن المقرر ان تنطلق مباراة النشامى وطاجيكستان عند الثامنة والنصف مساء الخميس 6 حزيران المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي: الدرجة الخاصة: 30 دينار، الدرجة الأولى: 7 دنانير، الدرجة الثانية: 5 دنانير، الدرجة الثالثة: 3 دنانير.

وأصبحت التذاكر بكافة فئاتها ودرجاتها متاحة عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع الاتحاد www.jfa.jo.

ويأتي تقسيم تذاكر المباراة إلى درجات مختلفة وبمزايا متنوعة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لمتابعة المباراة من المدرجات.

يذكر، أن المنتخب الوطني يستقر في المركز الثاني للمجموعة السابعة، برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تتصدر السعودية الترتيب بـ 10 نقاط، وطاجيكستان ثالثا بـ 5، ثم باكستان رابعا دون نقاط.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.