عاااجل.. عاصفة رملية وأتربة قوية مثارة تضرب البلاد في جميع المحافظات خلال ساعات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حذرت الأرصاد الجوية اليوم من حالة من الاضطرابات الجوية سوف تشهدها مصر وذلك مع قدوم منخفض خماسيني من ناحية الصحراء الغربية ومرسي مطروح، وسوف تصل إلي شمال ومصر وحتى شمال الصعيد غداً، كما طالب خبراء الأرصاد الجوية من المواطنين ضرورة توخي الحذر بالتحديد المصابين بالحساسية وكذلك كبار السن عليهم تجنب الساحات المكشوفة حتى اعتدال الجو ومرور المنخفض الجوي بسلام.

خبراء الأرصاد يتوقعون قدوم منخفض خماسيني

شدد خبراء الأرصاد الجوية في مصر على أن المنخفض الجوي القادم سوف يصحبه رمال وأتربة تكون قوية وهي الآن موجودة فى الشمال الشرقي من ليبيا ولا تزال تتكاثر وتزداد في قوتها وتتقدم الآن في طريقها حتى منطقة شمال الصحراء الغربية ثم السلوم مع مرسى مطروح.

كما أضاف الخبراء أنه من المتوقع كذلك أن تستمر حتى تصل إلى كل شمال مصر بل وحتى شمال الصعيد مع مرور الوقت وذلك في آخر اليوم ومع بداية غدا الخميس سوف تتقدم الرمال وكذلك الأتربة حتى تصل إلى وسط وجنوب الصعيد، والذروة في نشاط الرياح سوف تكون من بعد الظهر وحتى الليل وبالتالي سوف تكون هناك زيادة في إثارة الرمال والأتربة وانتقالها سيكون بشكل أسرع.

تحذيرات هامة

من ناحية أخرى فقد ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التسرع لأننا في الربيع وهو فصل يتميز بالتقلبات الجوية السريعة نتيجة حدوث اختلافات في نسبة الكتل الهوائية مع الموجات الحرارية التي تكون محملة برياح الخماسين الشهيرة.

ونصحوا بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس وذلك بالتحديد في درجات الحرارة اليوم والتي سجلت 37 درجة مئوية وذلك في جنوب البلاد، ووصلت 33 درجة مئوية في القاهرة، و تسجل نحو 31 درجة على كل المحافظات الساحلية، كما ناشدت كبار السن ومرضى الحساسية الصدرية بضرورة ارتداء الكمامة مع إحكام غلق كل النوافذ جيدا وعدم الوقوف في أي من الساحات المكشوفة وذلك منعا لاستنشاق أي من تلك الأتربة.