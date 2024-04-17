نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس اليمني علي ناصر يحضر مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث محمد هيثم عبد الرب قاسم في "حاسبات القاهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر الرئيس اليمني علي ناصر محمد صباح اليوم الأربعاء مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث محمد هيثم عبد الرب قاسم في جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تناول الباحث في رسالة الدكتوراه آليات مشاريع التحول الرقمي للمؤسسات والحكومات وسبل تحقيقها بالاعتماد على أحدث التقنيات العلمية في هذا المجال.

وناقشت الرسالة مع الباحث لجنة مكونة من أ.د حاتم محمد عبد المنعم القاضي أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات وأ.د نعمات عبد الهادي عبد الوهاب أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات وأ.د شريف عبد المجيد أمين مازن أستاذ قسم نظم المعلومات وأ.د منال عبد القادر عبد الفتاح يوسف أستاذ ووكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

وقررت اللجنة بعد انتهاء المناقشة والتشاور فيما بينها منح الباحث محمد هيثم عبد الرب درجة الدكتوراه.

في ختام الجلسة شكر الدكتور محمد هيثم عبد الرب اللجنة على جهودها ومنحه شهادة الدكتوراه كما شكر الرئيس علي ناصر على حضوره ودعمه لكل الطلاب اليمنيين لنيل أعلى الشهادات العلمية.

من جانبه شكر الرئيس اليمني علي ناصر لجنة التحكيم وعميد كلية الحاسبات أ.د. رضا الخريبي وتمنى لهم وللدكتور الباحث محمد هيثم عبد الرب المزيد من النجاح والتوفيق.

كما زار الرئيس اليمني علي ناصر محمد بعد انتهاء المناقشة عميد كلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتورة حنان علي برفقة الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية في الكلية وعضو مجموعة السلام العربي.

وأشاد الرئيس اليمني علي ناصر بجامعة القاهرة وكادرها التعليمي ودورهم في تخريج عشرات الآلاف من الطلاب اليمنيين والعرب وغيرهم والذين أسهموا في بناء دولهم وتطوير شعوبهم حيث تخرج من جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية عدد كبير من الاقتصاديين والتربويين والمهندسين وغيرها من التخصصات والذين تحملوا مسؤوليات قيادية في اليمن وغيرها من البلدان ومنهم من أصبح في أعلى المناصب كالمناضل والمفكر والقائد فيصل عبد اللطيف الشعبي أول رئيس وزراء في اليمن الجنوبي عام 1969.