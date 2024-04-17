نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بتوقيت ماما".. مشروع تخرج بإعلام القاهرة يهدف لتوعية النساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق فريق من طلاب الفرقة الرابعة في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام في جامعة القاهرة حملة للتوعية برحلة الحمل تُسمى "بتوقيت ماما" تحت شعار "وعيك وسلامتك أساس أمومتك" في إطار مشروع التخرج الخاص بهم.

وتنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل رئيسية لتقديم التوعية للفتيات والسيدات الحوامل والأمهات بالأمومة الواعية والحفاظ على صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن أمراض الأجنة والوقاية من أي خطر قد يواجه الأم قبل أو أثناء أو بعد الحمل.

تركز المرحلة الأولى "مرحلة ما قبل الحمل" على التوعية بأهمية التحاليل قبل الزواج والتغذية السليمة والاستعداد للحمل، أما المرحلة الثانية "مرحلة أثناء الحمل" فتهتم بصحة الأم وجنينها والتغذية السليمة لهما وأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للأم الحامل بعد استشارة الطبيب المختص بنوع الرياضة المناسبة لها. بينما تركز "المرحلة الثالثة ما بعد الولادة" على كيفية تعامل الأم مع طفلها خاصة في الثلاثة شهور الأولى بعد الولادة.

أطلقت الحملة العديد من الفعاليات منها فعالية "Breathe Mama Breathe" للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل عام واليوغا بشكل خاص للحوامل. كما أطلقت فعالية "Pink Day" للاحتفال بشهر المرأة خلال شهر مارس.

وقامت الحملة بزيارة مستشفى بهية لعلاج أورام الثدي يوم عيد الأم كجزء من المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمشروع للاحتفال مع السيدات بهذا اليوم.

يضم فريق عمل الحملة، تحت إشراف الدكتورة حياة بدر عضو هيئة التدريس بالكلية، الأستاذة رحاب عبد المعز والأستاذ أحمد رحمة مشرفين مساعدين، هذه المجموعة من الطلاب: "نانسي مدحت، سلمى أحمد، دالين محمد، مي شريف، مي العناني، اوليفيا ايهاب، حبيبة أسامة، هبة عاصم،نوران مجدي، سالي الصفطاوي، ايريني اليا، سمير سراج، روماني ميلاد، سيلڤي ناجي، آية على، سهيلة مجدي، جميلة حاتم، چوهي شعبان، نورهان عيد، روان ياسر".