رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة خبر يهم أشخاص كثيرين جدًا حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم لتسهيل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة لكل من يهمه الأمر، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل شيء، تابعونا. الاستعلام بالرقم القومي عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 قم بالضغط على الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا. قم باختيار الاستعلام عن الطلبات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة. تحديد محل الإقامة. قم بتسجيل بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية. ادخل الرقم القومي. اضغط على بحث وانتظر. سوف تظهر حالة الطلب. الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2 صورة شخصية 4 في

أصل وصورة البطاقة الشخصية.

أصل وصورة الرقم القومي.

أصل وصورة شهادة الميلاد للأطفال.

الشخص الغير مؤهل او الشخص المعاق أو الشخص القاصر يرفق مع الأوراق قرار الوصاية. مميزات كارت الخدمات المتكاملة الكشف مجانًا في أي مكان في الدولة. الأحقية في سيارة من الحكومة بنصف الثمن. عدم دفع أي رسوم في المواصلات العامة. الإعفاء التام من الجمارك. أحقية التعيين في الوظائف الحكومية تحت قانون 5%. من هم الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمة المتكاملة؟ حددت الحكومة فئات معينة لهم الحق في استخراج كارت الخدمات المتكاملة وهذه الفئات هي: أصحاب الإعاقة الجسدية.

أصحاب الإعاقة السمعية والبصرية.

أصحاب الإعاقة الذهنية.

من لديهم متلازمة القزامة.

من لديهم متلازمة داون.

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