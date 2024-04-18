التعليم: امتحانات الثانوية العامة بمواصفات العام الماضي دون تغيير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 09:31 مساءً - قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، يحمل شقين رئيسيين، أولها وسائل طمأنة عن انضباط سير لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على المواصفات الخاصة بالامتحانات، التي تم التأكيد عليها طوال العام الدراسي، والامتحانات ستكون بنفس مواصفات العام الماضي.

وأكد خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن من أبرز نقاط الاجتماع، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستخرج من بنك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير، لافتًا إلى أن تصحيح البابل شيت سيكون إلكترونيا، والأسئلة المقالية من خلال مصححين لتقييم الإجابة.

رضا حجازي يصدر توجيهاته لمكافحة الغش

أضاف أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر عدة توجيهات، منها اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة وسائل الغش الالكتروني في اللجان، وتطبيق الإجراءات القانونية على أي حالة غش عادية أو إلكترونية، وقد تصل إلى حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين.

الاهتمام بلجان سير الامتحانات

ولفت إلى أن هناك اهتمام كبير بلجان سير الامتحانات، والتأكد من وجود كاميرات المراقبة داخل اللجان، وإصلاح أي أعطال بها، وتدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين بالعمل داخل لجان الامتحانات على طبيعة عملهم في التعامل مع الطلاب.