أحمد جودة - القاهرة - أسعار العيش السياحي..انخفاض كبير يضرب اسعار العيش السياحي للمواطنين في هذا الموعد

قال الأمين العام للاتحاد، الدكتور علاء عز، إن الوضع الراهن لمبادرة تخفيض الأسعار في الأسواق يشمل التفاهم مع الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية بخصوص خفض أسعار الخبز السياحي، حيث سيتم تنفيذ هذا الخفض ابتداءً من يوم الأحد المقبل بنسب تتراوح بين 30% و45%، بهدف مراعاة تكاليف الإنتاج لكل صنف.

اسعار الخبز السياحي الجديدة

وفقًا للبيان الصادر من الاتحاد في الصباح اليوم، تم تحديث أسعار الخبز السياحي على النحو التالي:

سعر رغيف الخبز بوزن 80 جرامًا سيصبح نحو 150 قرشًا، بعدما كانت تصل أسعاره إلى 300 قرشًا في الفترة السابقة.

سعر رغيف الخبز بوزن 40 جرامًا سيكون نحو 75 قرشًا.

سعر رغيف الخبز بوزن 25 جرامًا سيصل إلى نحو 50 قرشًا.

سعر رغيف الخبز الأفرنجي بوزن 50 جرامًا سيكون نحو 150 قرشًا.

سعر رغيف الخبز الأفرنجي بوزن 35 جرامًا سيبلغ نحو 135 قرش.

طرح السلع بأسعار مخفضة



قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يتم حاليًا العمل على تقليص تكلفة سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير مواد أولية بأسعار منخفضة، والتي تمثل نحو 50% من التكلفة الإجمالية، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة تقدر بنحو 25%، وأشار إلى وجود توافر وافر لجميع السلع، سواء الأساسية أو غير الأساسية، بعد إطلاق كميات كبيرة تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين الشركات المنتجة والمستوردة والسلاسل التجارية، سواء من خلال خفض الأسعار أو القيام بحملات إعلانية