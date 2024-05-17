الأهلي يؤدي مرانه الرئيسي قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس “العاشرة بتوقيت القاهرة” على ملعب حمادي العقربي الأولمبي برادس.

يراجع المدير الفني مع لاعبيه التعليمات الفنية الخاصة بالمباراة والادوار المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة اللعب التي استقر عليها الجهاز الفني.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم، وذلك بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يعقد الاجتماع الفني الساعة 11 بتوقيت تونس الواحدة ظهرا بتوقيت مصر في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، وذلك بحضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

