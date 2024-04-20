أحمد جودة - القاهرة - جدول مواعيد الأجازات الرسمية الباقية في عام 2024 ..موعد إجازة عيد تحرير سيناء

يقوم الكثيرون بالبحث عن جدول الإجازات الرسمية الباقية في شهر أبريل لعام 2024، وخاصة بعد أن قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الإعلان عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء، خاصة وأنه سوف يتعاقب إجازتي عيد تحرير سيناء وأيضا عيد العمال وأيضا شم النسيم وذلك خلال 10 ايام، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم له موعد اجازة عيد تحرير سيناء، وما هي الاجازات الرسمية المتبقية.

موعد الإجازة الرسمية لعيد تحرير سيناء لعام 2024



يقوم الكثير بالبحث عن موعد الاجازات الرسمية الباقية في عام 2024، وخاصة بعد أن قام مجلس الوزراء بالإعلان عن تحديد إجازة عيد تحرير سيناء، ومن أجل ذلك قامت رئاسة مجلس الوزراء بتحديد يوم الخميس 25 أبريل لعام 2024، بجعله إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة الأشخاص الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.



الأجازات الرسمية المتبقية في عام 2024



يقوم الموظفين بالبحث عن عدد الإجازات الرسمية وخاصة خلال الأيام القادمة، حيث ينتظر الكثير من الموظفين هذه الإجازات والتي سوف تتعاقب بعد أجازة عيد تحرير سيناء، وسوف يأتي عيد العمال وشم النسيم أيضا، ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجازات الرسمية الباقية سوف تكون مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضا، وسوف تأتي هذه الإجازات فى الأيام الموافقة لهذه الأيام والتاريخ الآتي:

أجازة عيد تحرير سيناء سوف توافق يوم 25 ابريل لعام 2024.

اجازة عيد العمال وسوف تكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو لعام 2024.

اجازة عيد شم النسيم وسوف تكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو عام 2024.