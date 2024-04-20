نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الحكومة يكشف موعد التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة الأخبار المتداولة عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة.

وأوضح الحمصاني أن هناك تكهنات من بعض الأفراد بشأن تعديل وزاري محتمل في الحكومة، إلا أنه نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدًا عدم وجود أي تعديل مرتقب في الوقت الحالي.

توجيهات بشأن التعديل الوزاري: ما قاله المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

في مداخلته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار التعديل الوزاري يعود لمؤسسة والقيادة السياسية، وأكد أنه في حال وجود أي تطور في هذا الشأن، ستعلن مؤسسة الرئاسة عنه.

وأشار الحمصاني إلى أن مجلس الوزراء ليس المسؤول الرئيسي عن الإعلان عن التعديل الوزاري، مؤكدًا على أهمية متابعة التوجيهات الرسمية المقدمة من مؤسسات الدولة في هذا الشأن.