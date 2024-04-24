نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان المتابعة المحلية بمديرية الرياضة بالجيزة تتابع سير العمل بمراكز شباب "حياة كريمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإسئناف عملها، بمتابعة مراكز شباب ( الاقواز، الجزيرة الشقراء، الجزيرة بحري، تل حماد، نزلة ترجم، صول، مسجد موسي، بني صالح)، التابعين لإداراتي شباب الصف وأطفيح من حيث سير العمل وسجلات الأنشطة.

جاء ذلك بحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب من تركيب الكاميرات وطفايات الحريق والاسلاك الكهربائيه وعزلها وأيضًا متابعة تنفيذ خطط المركز والانشطة ومتابعة مسابقات القرآن الكريم داخل المراكز.

تأتي أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى إلتزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للإطمئنان على إنتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.

أوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر على دورها الرقابي وحسب وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عام عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب.

وتشكلت اللجنة برئاسة أحمد الطويل مدير الإدارة الاستراتيجية، من الادارة الاستراتيجية هبه الله حافظ، صفاء صلاح وسميرة ربيع، احمد فرج إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، مراد محمد عبداللطيف وابراهيم عبد الرازق إدارة الهيئات، محمد فصيح مدير إدارة شباب الصف واشرف عبده الكارم مدير ادارة شباب أطفيح وشافعي محمد مسئول الانشطة بالصف.

437484434_826938312796243_151098431400051592_n

437517605_826936922796382_1157836176848827010_n

437523903_826938409462900_8403574369943190294_n

437529796_826936456129762_7745225560327346044_n

437529905_826938436129564_641375661254641042_n

437534438_826938276129580_1947469965180359732_n

437539676_826938319462909_9043498313373524800_n

437546210_826938206129587_3825705478549487034_n

438082163_826938386129569_2199881448498062662_n

438086628_826937209463020_4760394270236937471_n

438098971_826937146129693_1058216621084654365_n

438129401_826938282796246_6332787078997351920_n

438169443_826938242796250_4023658433748785275_n