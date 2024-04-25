وزارة العمل : لقاء تنسيقي بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنيا ، شاركت فى الاجتماع التنسيقي مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بديوان عام محافظة المنيا ، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة ، والتضامن الاجتماعي، فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة والشباب وتنمية المجتمع المحلي ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والنائب الدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ ، وتنظيم لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، وتنظيم ورشتي عمل لبناء قدرات العاملين بالمديريات والإدارات المؤثرة ، حيث تستهدف الورش التعريف بالأطر القانونية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاختلاف بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التعريف بحقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن ذلك اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وحمايته من مخاطر الهجرة غير الشرعية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية ، وتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية حول مخاطرها وآثارها على الفرد والمجتمع ، وتعريفه بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وأجهزتها لمواجهة تلك الظاهرة ، وأضافت مدير المديرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض انجازات وزارة العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، للوصول لمليون متدرب ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، وانجازات مركز التدريب المهنى ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ، مؤكدة على أن مصر تولى اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وحققت بالفعل نجاحات كبيرة ، باعتراف الجميع ..

وأشارت مدير المديرية ، أن اللقاء تناول عرضاً تفصيلياً لكل جهة مشاركة حول مجهوداتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية ، متطرقا إلى مناقشة البدائل المتاحة للقضاء على الظاهرة وطرحها على الشباب من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم، حيث أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التي تهتم بها القيادة السياسية بدءا من إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وإصدار قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء و تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 ، بالإضافة إلى مبادرة ( مراكب النجاة ) كمبادرة قومية لبناء الوعى و ربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف و تأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى و الخارجى..