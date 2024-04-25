مانشستر سيتى يكتسح برايتون ويطارد قمة الدورى الإنجليزى برباعية مثيرة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 11:26 مساءً - دك فريق مانشستر سيتي نظيره برايتون بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "فالمر" ضمن منافسات مؤجلات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

برايتون ضد مان سيتي

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كيفين دي بروين، فيل فودين هدفين، وجوليان ألفاريز في الدقائق 17، 26، 34، و68 على التوالي لصالح مانشستر سيتي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم سجل فيل فودين هدفه الخمسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثالث لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الممتاز تحت قيادة بيب جوارديولا بينما يبلغ من العمر 23 عامًا أو أقل، بعد ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند.

وبات مانشستر سيتي هو الفريق الرابع فقط الذي يسجل أكثر من 4 أهداف في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد في أبريل 2000، ومانشستر سيتي نفسه في مايو 2022، وأرسنال في مارس من هذا العام.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتواجد فريق مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 80 هدفًا وتلقي 32.

بينما يحل فريق برايتون في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 52 هدفًا وتلقي 54.

تاريخ مواجهات برايتون ضد مانشستر سيتي

تاريخيًا التقى فريقا برايتون ضد مانشستر سيتي في 26 مواجهة فاز أصحاب الأرض في 5 مباريات فقط وتعادلوا في 3 وخسروا أمام السيتزنز خلال 18 لقاء.

وأحرز لاعبو برايتون 31 هدفًا بينما سجل مانشستر سيتي 62 هدفًا ويتصدر قائمة هدافي مباريات الناديين النجم الشاب فيل فودين بريد 10 أهداف يليه سيرجيو أجويرو مهاجم بطل الدوري الإنجليزي السابق بواقع 5 أهداف.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية للمباراة بواقع 1.27 مليار يورو، مقابل 505 مليون لصالح نادي برايتون، بينما يعتلي النجم النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين بقيمة تصل الى 180 مليون يورو.

ولم يلعب مانشستر سيتي في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي بسبب مشاركته في كأس الاتحاد، ليحتل المركز الثالث بعد فوز آرسنال وليفربول على وولفرهامبتون وفولهام، على الترتيب.

وتأهل فريق مانشستر يونايتد لملاقاة جاره مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023-24.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز بصعوبة على تشيلسي بهدف دون رد.

وحصل مانشستر سيتي على النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام مانشستر يونايتد، بعدما فاز بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

"إيدرسون، والكر، أكانجي، أكي، جفارديول، رودري، كوفاسيتش، دي بروين، ألفاريز، فودين، بيرناردو".

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي

برايتون ضد مان سيتي برايتون ضد مان سيتي