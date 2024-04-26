نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، من المقرر أن يتم التقديم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بدءًا من يوم 5 مايو عن طريق التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو التقدم بطلب عن طريق بوابة خدمات المحليات والبوابات الخاصة بالمراكز التكنولوجية.

التنمية المحلية: البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال 60 يوما

وشدد الدكتور خالد قاسم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على ضرورة رفع صور كافة المستندات اللازمة لتقديم الطلب، ومن ثم يحصل على كود ورقم مسلسل ليتوجه بعدها يتوجه إلى المركز التكنولوجي للانتهاء من بقية الإجراءات.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال 60 يوما بعد التأكد من سداد 25% جدية التصالح وصحة الأوراق المقدمة للجنة، لافتا إلى أن مدفوعات التصالح سيتاح تقسطيها حتى خمس سنوات، حيث أول ثلاث سنوات دون فائدة.