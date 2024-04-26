نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مرشحين يتنافسون في انتخابات نقابة أطباء الأسنان اليوم (قائمة نهائية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتنافس اليوم 3 مرشحين للفوز بمنصب نقيب أطباء الأسنان وهم كل من: النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.

ويستعد أطباء الأسنان في مصر لاختيار نقيب يوم 26 أبريل الجاري، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة القوائم النهائية وهي كالتالي: