نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتشار معدات الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي مع تحذيرات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت، صباح اليوم، معدات شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتتمركز على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة ومنازل ومطالع الكبارى؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

وأوضح وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن ذلك الانتشار جاء في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت توقعاتها إلى إحتمالية نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية احيانا قد تصل لحد السيول على مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، وكذا أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه على فترات متقطعة.

وأشار عابدين، إلى أن غرف عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، في متابعة دائمة ومستمرة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتًا إلى تكثيف أعمال الصيانة والتطهير لشنايش الأمطار، وبالوعات الصرف الصحي لتعزيز قدرتها على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة.



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