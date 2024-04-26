نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بدوي: التوقيت الصيفي أثر في الإقبال على التصويت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد بدوي، المرشح على مقعد نقيب أطباء الأسنان، في انتخابات التجديد النصفي إن الإقبال حتى صلاة الظهر لم يكن كما هو متوقع، ولكن بدأت الأعداد في الزيادة بعد الصلاة.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة للفجر، أن هناك عدة عوامل أثرت على إقبال أطباء الأسنان في بداية اليوم، وهي تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، إضافة لصلاة الظهر لدى المسلمين، وصلاة جمعة ختام الصوم عند المسيحيين، ثم أزمة ارتفاع أسعار البنج قبل الانتخابات بأيام.

وشدد على أن هناك إقبال جيد في المحافظات ومن المتوقع أن يرتفع الساعات المقبلة.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.