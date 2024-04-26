أحمد جودة - القاهرة - جهزوا الرنجة والفسيخ.. موعد شم النسيم 2024 وعدد أيام العطلة للعاملين بالقطاع العام والخاص

جهزوا الرنجة والفسيخ.. موعد شم النسيم 2024 وعدد أيام العطلة للعاملين بالقطاع العام والخاص.. موعد شم النسيم 2024، يوجد اهتمام كبير من قِبل المواطنين بمعرفة موعد إجازة شم النسيم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر شم النسيم بداية فصل الربيع، ومع تحسن أحوال الطقس تزداد الرغبة للخروج والتنزه في الحدائق العامة، خاصةً بعد التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المحافظات وارتفاع درجات الحرارة، وتُولي الحكومة اهتمامًا بمنح المواطنين العطلات في موعدها وتطبيق القرارات على العاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك.

موعد شم النسيم 2024

جهزوا الرنجة والفسيخ.. موعد شم النسيم 2024 وعدد أيام العطلة للعاملين بالقطاع العام والخاص

موعد شم النسيم يختلف من عام لآخر، وفي هذا العام 2024، من المقرر أن يحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو كموعد لعيد شم النسيم، وهو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص بأجر كامل، وقد قرر مجلس الوزراء المصري تعديل الإجازة الرسمية لتكون يوم الأحد الموافق 5 مايو بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو، ليصبح يوم الاثنين 6 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم بذلك، ستصل الإجازة إلى 4 أيام متتالية، بدءًا من يوم الجمعة 3 مايو وحتى يوم الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024

وفقًا للبيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن يوم شم النسيم سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو، وسيكون هذا اليوم إجازة رسمية، يأتي هذا اليوم بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024.