أحمد جودة - القاهرة - متى ستكون إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟

متى ستكون إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟.. بينما يقترب موعد إجازتي عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، ينشغل العديد من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالتخطيط لهذه الفترة الاستثنائية. ومع تزايد الرغبة في السفر، وتزايد موجة الطقس الحار في العديد من الوجهات، يصبح البحث عن التفاصيل والمواعيد ذات أهمية بالغة لتحضير خطط الاستمتاع بالعطلة.

أجازة عيد العمال

متى ستكون إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟

تحتفل الدولة المصرية كل عام بعيد العمال يوم 1 مايو، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم

من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، واعتاد المصريون على الخروج إلى المتنزهات في هذا اليوم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ وتلوين البيض، في عادة حرص عليها المصريين منذ أيام الفراعنة.