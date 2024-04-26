أخبار مصرية

هل تعرف تحديدًا موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة - هل تعرف تحديدًا موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟

هل تعرف تحديدًا موعد
هل تعرف تحديدًا موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟

هل تعرف تحديدًا موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟.. المواطنون يبحثون عن مواعيد إجازات عيد العمال وشم النسيم 2024، مع الاهتمام المتزايد بالسفر وارتفاع درجات الحرارة.

أجازة عيد العمال

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هل تعرف تحديدًا موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024؟

تحتفل الدولة المصرية كل عام بعيد العمال يوم 1 مايو، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم

من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، واعتاد المصريون على الخروج إلى المتنزهات في هذا اليوم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ وتلوين البيض، في عادة حرص عليها المصريين منذ أيام الفراعنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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