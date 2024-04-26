وزير مالية إسرائيل: المبادرة المصرية خنوع إسرائيلى وانتصار كارثى لحماس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 07:29 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الصفقة المصرية هي استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس ، وذلك تعليقاً علي جولة المفاوضات التي عقدها الجمعة وفد مصري وإسرائيلي، وأسفرت عن بوادر تهدئة وعملية تبادل.

وأضاف سموتريش في تغريده له منذ قليل : اليسار في الحكومة الذي يدفع إلي الصفقة يسعى إلى وقف الحرب في منتصفها وقبل أن يتحقق هدفها القضاء على حماس، وبالعودة إلى أيام الترتيبات السياسية فالكارثة هي إقامة دولة فلسطينية إرهابية ـ علي حد وصفه ـ في الضفة الغربية وغزة حيث ستعرض وجود إسرائيل للخطر. ودعا سموتريتش من قبل إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، كما حث جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي (الموساد) إلى اغتيال قادة حماس.

وجاء ذلك في سلسلة منشورات عبر منصة إكس، عقب كشف إعلام عبري تفاصيل مبادرة إسرائيلية طرحها فريق التفاوض، الذي يضم الموساد وجهاز الأمن العام الشاباك والجيش، على مجلس الحرب مساء الخميس، بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.