نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس التزام جامعة حلوان بالاستماع لشكاوى طلابها والعمل على معالجتها، صرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، بأنه تم التواصل مع الطالبة سارة هشام بعد تلقي شكواها، ودعوتها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى تفاصيل مشكلتها.

وأكد الدكتور حسام رفاعي أنه سيتم مراجعة السجل الأكاديمي للطالبة بشكل كامل، ودراسة وضعها بعناية، والبحث عن أي إمكانية لحل المشكلة التي تواجهها، كما أشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم المساعدة لأي طالب يواجه صعوبات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة حلوان لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، وحرصها على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية بشكل عادل ومنصف.