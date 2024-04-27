أحمد جودة - القاهرة - متى شم النسيم 2024؟.. إجازة مدفوعة الأجر للموظفين

متى شم النسيم 2024؟.. إجازة مدفوعة الأجر للموظفين.. ينتظر العديد من المواطنين شهر مايو نظرًا لوجود عدد من الأيام إجازات رسمية، ويتساءل البعض عن متى شم النسيم 2024 خاصة للأشخاص الراغبين في السفر وقضاء عطلة مع أسرهم.

متى شم النسيم 2024؟

متى شم النسيم 2024؟.. إجازة مدفوعة الأجر للموظفين

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.