أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع بالطقس الجميل في مصر

موعد شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع بالطقس الجميل في مصر.. مع اقتراب نهاية إبريل، يتزايد البحث في مصر عن موعد إجازة شم النسيم 2024، حيث يتطلع الناس للاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع الأسرة في المنتزهات والحدائق العامة. تعد شم النسيم مناسبة اجتماعية محببة للكثيرين، حيث تشهد الاحتفالات والمظاهر الثقافية المميزة، مثل تناول الأسماك المالحة وتلوين البيض، مما يضفي جوًا من الفرح والبهجة على الجميع.

موعد إجازة شم النسيم 2024

موعد شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع بالطقس الجميل في مصر

يأتي شم النسيم في مصر بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة وتكون إجازة شم النسيم هي عطلة رسمية يحصل عليها المواطنين في الدولة، ومؤخرًا أعلنت الحكومة المصرية أن الاحتفال بشم النسيم سوف يكون في السادس من شهر مايو 2024 والموافق السابع والعشرين من شهر شوال، وبناء على الحسابات الفلكية فأن يوم الاثنين وهو عطلة شم النسيم ستكون عطلة رسمية لكافة العاملين في الدولة، مع إجازة عيد العمال وهي يوم الأحد والتي سوف ترحل إلى يوم الخميس الثاني من مايو لتضم مع إجازة شم النسيم لتبدأ الإجازة رسميًا من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين على أن تكون العودة إلى العمل مجددًا يوم الثلاثاء السابع من مايو 2024، لتكون عدد أيام الإجازة 5 أيام لكافة العاملين في الدولة.

متى يبدأ فصل الربيع في مصر

بناء على البحوث الفلكية فأنه قد بدأ فصل الربيع في مصر رسميًا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 وسوف يستمر حتى يوم 20 يونيو المقبل، وسوف يكون الطقس في تلك الفترة غير مستقر، نظرًا لأنها سوف يشمل العديد من التقلبات في الجو مع رياح الخماسين، وهي عبارة عن رياح جنوبية شرقية تكون دائمًا محملة بالأتربة والرمال مع التوقعات بتساقط بعض الأمطار وزيادة نشاط الرياح الذي يؤثر على الرؤية كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من العام.