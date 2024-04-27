أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم لعام 2024

موعد شم النسيم لعام 2024.. مع اقتراب نهاية شهر إبريل، ينشغل الكثيرون في مصر بالبحث عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، حيث يتطلعون للاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء في الهواء الطلق. إنَّ شم النسيم يعدُّ فرصةً للاسترخاء والاستمتاع بالطقس الجميل، ويشهد انتشارًا واسعًا للعادات والتقاليد المحلية، مثل تناول الأسماك المالحة وتلوين البيض، وقضاء الوقت في المنتزهات والحدائق العامة.

موعد إجازة شم النسيم 2024

موعد شم النسيم لعام 2024

يأتي شم النسيم في مصر بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة وتكون إجازة شم النسيم هي عطلة رسمية يحصل عليها المواطنين في الدولة، ومؤخرًا أعلنت الحكومة المصرية أن الاحتفال بشم النسيم سوف يكون في السادس من شهر مايو 2024 والموافق السابع والعشرين من شهر شوال، وبناء على الحسابات الفلكية فأن يوم الاثنين وهو عطلة شم النسيم ستكون عطلة رسمية لكافة العاملين في الدولة، مع إجازة عيد العمال وهي يوم الأحد والتي سوف ترحل إلى يوم الخميس الثاني من مايو لتضم مع إجازة شم النسيم لتبدأ الإجازة رسميًا من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين على أن تكون العودة إلى العمل مجددًا يوم الثلاثاء السابع من مايو 2024، لتكون عدد أيام الإجازة 5 أيام لكافة العاملين في الدولة.

متى يبدأ فصل الربيع في مصر

بناء على البحوث الفلكية فأنه قد بدأ فصل الربيع في مصر رسميًا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 وسوف يستمر حتى يوم 20 يونيو المقبل، وسوف يكون الطقس في تلك الفترة غير مستقر، نظرًا لأنها سوف يشمل العديد من التقلبات في الجو مع رياح الخماسين، وهي عبارة عن رياح جنوبية شرقية تكون دائمًا محملة بالأتربة والرمال مع التوقعات بتساقط بعض الأمطار وزيادة نشاط الرياح الذي يؤثر على الرؤية كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من العام.