أحمد جودة - القاهرة - الإجازة كام يوم .. موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر وعدد أيامها للعاملين في الدولة

الإجازة كام يوم.. موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر وعدد أيامها للعاملين في الدولة.. تزايدت عمليات البحث من قبل الكثيرين مع قرب انتهاء شهر إبريل لمعرفة موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية التي يحصل عليها كافة العاملين في الدولة، استعدادًا لبداية فصل الربيع وأخذ قسط من الراحة للاستمتاع مع الأسر والخروج إلى المنتزهات والحدائق العامة لقضاء وقت ممتع، حيث يعتبر شم النسيم من ضمن المناسبات الاجتماعية التي يهتم بها الكثيرين بداخل مصر، ويكثر خلالها العديد من المظاهر الخاصة بالاحتفالات من بينها تناول الأسماك المالحة كالفسيخ والملوحة والرنجة بالإضافة إلى تلوين البيض لإسعاد الأطفال والخروج للفسحة والراحة في داخل الحدائق والمنتزهات العامة التي تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين في تلك المناسبات.

موعد إجازة شم النسيم 2024

الإجازة كام يوم.. موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر وعدد أيامها للعاملين في الدولة

يأتي شم النسيم في مصر بعد احتفال الأقباط بعيد القيامة وتكون إجازة شم النسيم هي عطلة رسمية يحصل عليها المواطنين في الدولة، ومؤخرًا أعلنت الحكومة المصرية أن الاحتفال بشم النسيم سوف يكون في السادس من شهر مايو 2024 والموافق السابع والعشرين من شهر شوال، وبناء على الحسابات الفلكية فأن يوم الاثنين وهو عطلة شم النسيم ستكون عطلة رسمية لكافة العاملين في الدولة، مع إجازة عيد العمال وهي يوم الأحد والتي سوف ترحل إلى يوم الخميس الثاني من مايو لتضم مع إجازة شم النسيم لتبدأ الإجازة رسميًا من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين على أن تكون العودة إلى العمل مجددًا يوم الثلاثاء السابع من مايو 2024، لتكون عدد أيام الإجازة 5 أيام لكافة العاملين في الدولة.

متى يبدأ فصل الربيع في مصر

بناء على البحوث الفلكية فأنه قد بدأ فصل الربيع في مصر رسميًا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 وسوف يستمر حتى يوم 20 يونيو المقبل، وسوف يكون الطقس في تلك الفترة غير مستقر، نظرًا لأنها سوف يشمل العديد من التقلبات في الجو مع رياح الخماسين، وهي عبارة عن رياح جنوبية شرقية تكون دائمًا محملة بالأتربة والرمال مع التوقعات بتساقط بعض الأمطار وزيادة نشاط الرياح الذي يؤثر على الرؤية كما هو معتاد في مثل هذا الوقت من العام.