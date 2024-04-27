نجم ليفربول السابق يعلق على أزمة محمد صلاح وكلوب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 07:29 مساءً - علق جيمي كاراجير، نجم نادي ليفربول السابق والمحلل بقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، على المشاجرة التى وقعت بين النجم المصرى محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب فى مواجهة الريدز مع وست هام.

وتحدث كاراجير عن المشادة بين محمد صلاح وكلوب فى تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا، "السبب الوحيد الذي يجعل المدرب غير سعيد فى هذا الموقف هو أن اللاعب استغرق وقتًا طويلاً للغاية ليكون جاهزًا للمشاركة كبديل".

مباراة ليفربول ووست هام

وقال كلوب، فى تصريحاته عقب المباراة لشبكة "TNT Sports" البريطانية، عن خلافه مع محمد صلاح، "لقد تحدثنا بالفعل فى غرفة خلع الملابس.. بالنسبة لي لقد انتهى الأمر".

وأضاف كلوب عن السباق على لقب الدوري الإنجليزي، "لست فى مزاج يسمح لى بالحديث عن ذلك لأكن صادقًا أو النظر إلى ذلك على الإطلاق، كان علينا الفوز هنا، وكنا نعلم ذلك".

وسقط ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لندن الأولمبي، فى افتتاح مباريات الجولة الـ 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز. وشارك محمد صلاح في الدقيقة 79 من زمن المباراة.