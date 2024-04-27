نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استغاثة أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بعد غلق فتحة يوتيرن طريق الصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه أهالي وسُكّان مركز مشتول السوق، استغاثة عبر بوابة “دوت الخليج” الإلكترونية، عن نحو عشرين قرية تابعة له، وأكثر من 200 ألف مواطن يعانون من غلق فتحة يوتيرن طريق الصحافة - مشتول السوق، والذي يمثّل مشكلة كُبرى لسُكّان المركز، والتي أُنشئت بعد الحصول على الموافقات اللازمة لحماية أرواح أهالي مركز مشتول السوق.

وقال أهالي المركز في استغاثتهم لـ "دوت الخليج"، إن الطريق يشهد وقوع الحوادث بشكل يومي، ويفقد الشباب الساعي لسوق العمل بشركات العاشر من رمضان والعبور حياته؛ حيث أن أقرب فتحة للمرور على بعد 3 كيلو مترًا، مما يُضطر السيارات للسير عكس الاتجاه، وتقع الكثير من الحوادث يوميًا.

وقال الأهالي إنه تم عمل الفتحة يوتيرن بالتعاون مع مجلس مدينة مشتول، وكذلك إنشاء عمل مطبات مع كل احتياطات الأمان المطلوبة، ولكن تم غلق الطريق يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، مما أثار قلق أهالي مركز مشتول السوق.

وطالب الأهالي التدخّل لإيقاف نزيف الدماء على طريق الموت.

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