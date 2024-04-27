نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية..مفاجئة في السعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في الاسعار، خاصة في سوق الذهب، مما زاد البحث بين المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعي حول أسعار الذهب في السعودية، حيث تثير تلك الزيادة مما قلقًا كبيرًا بين المواطنين السعوديين ويجعلهم يترددون في شراء المعدن الأصفر.

جاءت أسعار المشغولات الذهبية في السعودية مفاجئة للكثير من الشعب السعودي، خاصة وأن هناك شباب يبحثون عن الزواج، مما يجعلهم يرغبون في شراء كميات كبيرة من الذهب.

نرصد لكم خلال السطور التالية أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

وفي ضوء آلبحث المتزايد عن، أسعار الذهب في السعودية، يشهد سوق الذهب ارتفاعا، حيث أحرز عيار 24 سعرًا بقيمة 279.23 ريالًا سعوديًا، بينما جاء سعر عيار الذهب 22 بقيمة 255.97 ريال سعودي.

وحل سعر الذهب عيار 21 سعر 244.34 ريال، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 لسعر209.43 ريال، بينما جاء سعر الذهب عيار 14 بقيمة 162.89 ريال.

وسجل أسعار الذهب عيار 12، بقيمة 139.62 ريالًا سعوديًا، فيما جاءت أسعار الأوقية الذهبية، بقيمة 8،684 ريال سعودي.

وعلى صعيد أسعار الجنيه الذهبي، فقد جاء بقيمة 1،955 ريال سعودي، بينما سجل سعر كيلو الذهب، قيمة 279،234 ريالًا.

ويرى العديد من خبراء الذهب في المملكة العربية السعودية أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا طفيفًا فيما يخص أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية.

أسعار البنزين والديزل في السعودية

على غرار الزيادات في المملكة العربية السعودية، شهدت زيادة في الوقود، تعتبر شركة الزيت السعودية أرامكو: شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، حيث تُعد أرامكو واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، حيث تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، هذا وقد أعلنت عن أسعار البنزين والديزل لهذا الشهر أبريل 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار البنزين والديزل في السعودية لشهر أبريل 1445