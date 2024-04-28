الرئيس السيسى: وظائف التكنولوجيا توفر مليارات الدولارات وتحتاج لعقل وحاسب فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:30 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدول في دعم الوظائف التكنولوجية الحديثة التي توفر أموالا طائلة، متابعا: "من غير ما أجيب أسماء دول.. فيه دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا لا يتعدي الملايين بعدد أصابع اليدين.. وبتعمل في المستوي الثالث من الوظائف التكنولوجية الحديثة أكثر من نصف مليون شخص.. وممكن 750 ألف دولار.. يعني 700 ألف ولا 500 ألف شخص شغالين في المجال ده.. وكل واحد بيعمل 100 ألف دولار.. يعني 70 مليار دولار.. ده عقل.. لا عاوز مصنع ولا حاجة خالص.. ده عاوز دماغ وحاسب".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: "فيه دول تانية عددها 3 ملايين وعددها كبير والمستوي الثاني.. احنا شغالين في المستوي الأول.. اللى بيجب قد إيه وعددنا إيه؟؟.. هدفي أني أشاور لنفسي والناس اللى عندنا للحكومة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والمفكرين والمثقفين.. 95 % من الصحراء فاضية مفيش حاجة.. مفيش غير الإنسان.. طب أنت مهتم تعلمه إيه؟.. هتقول لي أنت بتعلم.. عاملين جامعات وكليات وبرامج بعدد ضخم ونستهدف أرقاما من وجهة نظر الدكتور عمرو طموحة جدا ومن وجهة نظري متواضعة جدا.. عاوزين نخرج من اللى إحنا فيه".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "6 مليارات دولار ولا 4 مليارات دلوقتي.. أنا عاوز 100 و200 و 300 مليار دولار.. مصر دولة كبير وطلبتها كتير ومش هتقدر تنتج كل الطلبات... وتقولوا الحاجة غالية.. وكل إنسان ومدير مدرسة وعميد كلية كان في دماغه ده ويقعد في برامج مع الشباب علشان يشوف منهم اللى عنده استعداد أكثر المعدلات اللى حاططها معدلات النمو السكاني أكبر من المعدلات دي".