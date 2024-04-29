أحمد جودة - القاهرة - موعد شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع بالطقس الجميل والاحتفال بالتراث المصري

موعد شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع بالطقس الجميل والاحتفال بالتراث المصري.. رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 في هذا العام.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

موعد شم النسيم 2024: فرصة للاستمتاع بالطقس الجميل والاحتفال بالتراث المصري

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.