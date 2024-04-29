أحمد جودة - القاهرة - "بشرى سارة للعاملين".. عدد أيام عطلة عيد العمال وشم النسيم للعام الجاري 2024

"بشرى سارة للعاملين".. عدد أيام عطلة عيد العمال وشم النسيم للعام الجاري 2024.. في إطار الإعلانات الرسمية والمهمة، قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الإعلان الرسمي لتحديد موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 خلال الفترة المقبلة من هذا العام. وتأتي هذه الإجازة كفرصة للمواطنين للاستمتاع بأوقاتهم والاحتفال بالمناسبة الاجتماعية والثقافية المهمة في التقويم السنوي.



موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

"بشرى سارة للعاملين".. عدد أيام عطلة عيد العمال وشم النسيم للعام الجاري 2024

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.