وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين في مدينة برج العرب بالإسكندرية لإنتاج الأنظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 04:32 مساءً - الوزير:أهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم بزيارة تفقدية لمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان وذلك برفقة السفير/ علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول للمترو

حيث اكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الاول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي ينقل حاليا حوالي ١،٣ مليون راكب يوميا ومخطط ان ينقل الخط بعد تطويره حوالي ٢ مليون راكب يوميا ، مضيفاً ان هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات

وبعد تفقد المصنع عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع السيد هنري بوبار رئيس شركة الستوم حيث ناقش فيه أهمية قيام شركة الستوم بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية والمتضمن إنشاء مصنعين احدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والانفاق مثل الاشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها ، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرا للعملة الاجنبية حيث اكدت الشركة التزامها الكامل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر ومن المخطط ان يتم استخدام المجمع الصناعي في انتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة إلى مختلف دول العالم ايضا مما يحقق عائد اقتصادي ايجابي للدولة المصرية.كما سيوفر هذا المجمع الصناعي اكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل من المهندسين والفنيين المصريين

كما ناقش الوزير استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في اكتوبر المقبل واهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل حيث انه من المخطط ان تكون نسبة العمالة المصرية ٩٥٪؜ من اجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.