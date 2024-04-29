السيدة انتصار السيسى وحرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تتفقدان غرفة عمليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 05:29 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بضيفة مصر العزيزة السيدة ميرالا بيشيروفيتش، حرم رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في زيارتها إلى بلدها الثاني مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسى، خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنهما تفقدا معا غرفه عمليات الهلال الأحمر المصري للتعرف على الدور الإنساني الذي يلعبه الهلال الأحمر وجهود المتطوعين المخلصين به.

وأضافت :"أود أن أرحب مرة أخرى بالسيدة ميرالا بيشيروفيتش.. وأتمنى لها قضاء وقت ممتع في مصر".